“La Gioconda”, Arisa affascina i fan con un prima e dopo da capogiro – FOTO

Due scatti pazzeschi che catturano la bellezza estemporanea della cantante e che hanno fatto sussultare i suoi fan. Arisa ha fatto centro ancora una volta.

Sarà una grande estate per Arisa che da poco ha salutato i banchi della scuola più seguita d’Italia. Mentre è ancora in forse la sua prossima partecipazione come docente ad “Amici 21”, intanto si gode il successo dei suoi ultimi singoli che già spopolano in radio.

‘Ortica’, brano già molto amato dai suoi più fedeli follower, e ‘Coro Azzurro’, la canzone che ha scritto per la nazionale di calcio in vista degli Europei e che sembra destinato a diventare una delle hit dell’estate.

Arisa strega con una buonanotte davvero speciale. Bellissima

Interessante notare il prima e dopo che Arisa ha voluto pubblicare ieri sulla sua pagina Instagram. È infatti volata a Foggia per un’intervista importante di cui non ha dato molte delucidazioni ed ha voluto deliziare i fan prima con il selfie del make-up realizzato per l’occasione, poi quello del momento prima di coricarsi.

Nel prima appare radiosa con un trucco marcato ed i capelli cotonati sulla nuca in perfetto stile Amy Winehouse. “Eh… mi preparo agli eventi futuri🤷🏻‍♀️ Ij’ t vurria vasà”, scrive nella didascalia a margine.

Poche ore dopo i saluti prima di coricarsi: “Buona notte. Baci e abbracci per tutti da una delle prime notti calde di primavera. Speriamo sia un nuovo inizio, un’altra storia, cchiu’ bell angor #instapip #instapiplovers #notturno”. Lo scatto è sfocato e leggermente mosso ma ne cattura lo stato d’animo inquieto ed agitato per quanto appena vissuto e per la stanchezza accumulata.

Per Deborah De Luca, nota dj napoletana, Arisa è “La Gioconda” mentre Giulia Salemi si limita ad un tanto evocativo quanto giovanile “Pazzeskaaa”. Sono decine però i messaggi di affetto da parte dei suoi follower che la seguono da tempo.