Al Bano ha espresso grande orgoglio e commozione per un importante traguardo raggiunto della figlia Cristel Carrisi ricordando poi un momento emozionante.

Bella, brillante e determinata. Al Bano si è mostrato orgoglioso dei successi della figlia Cristel Carrisi. Classe 1985, la giovane, entrata ad Harvard, ha conseguito gli studi in lettere. In dolce attesa della seconda figlia ha intrapreso il percorso accademico ricevendo una menzione d’onore dal rettore della prestigiosa università.

A parlare del successo di Cristel è stato il cantante di Cellino San Marco sul settimanale “Dipiù”. Al Bano ha rivelato come fin dalla sua nascita abbia da sempre saputo come la ragazza avrebbe raggiunto grandi traguardi. Il cantante aveva voluto che fosse benedetta da Madre Teresa di Calcutta.

“È accaduto il maggio del 1986, Cristel era nata in dicembre, aveva pochi mesi. E il mio sogno era che madre Teresa in qualche modo le desse la benedizione. Da quel momento io so che lei la protegge nelle scelte di vita “, il commento di Al Bano.

Il cantante ha raccontato come l’episodio sia stato molto toccante e come l’atmosfera fosse divina.

Al Bano: papà orgoglio della sua Cristel

“Ne sono orgoglioso. Lo so, un genitore non dovrebbe mai vantarsi apertamente del successo dei propri figli, ma il mio cuore è colmo di gioia perché mia figlia ha questo rapporto speciale con “Mamma Cultura” che in fondo avrei voluto avere anch’io”, le parole commosse di Al Bano.

Conduttrice e cantante, nata dal matrimonio tra Carrisi e Power, ha alle spalle una carriera nello spettacolo distinguendosi grazie al talento ereditato dai genitori. Sposata con l’imprenditore Davor Luksic ha dato alla luce due figli.

Negli scorsi mesi la giovane ha deciso di sparire dai suoi canali social. Il suo profilo Instagram è rimasto comunque aperto e pertanto i fan posso contemplare gli scatti del passato.