“Ecco la Hoara che vogliamo”, la Borselli in bikini affascina i follower: favolosa – FOTO

Hoara Borselli ha pubblicato una foto in cui è in spiaggia al mare seduta su un lettino di un lido: i fan sono rimasti affascinati da tanto splendore

L’attrice Hoara Borselli ha fatto strabuzzare gli occhi ai tantissimi follower su Instagram con una foto da capogiro mentre è al mare. Con addosso un super bikini rosso è seduta su di un lettino da spiaggia e legge un giornale. Infatti nella didascalia al suo scatto ha scritto: “Sole + Mare + Giornale = Relax”. Si sta infatti rilassando mentre i suoi follower pensano a lasciare commenti a margine della sua immagine.

Un utente in particolare scrive: “Ecco la Hoara che vogliamo”, sottolineando come sia sensuale e intelligente alla stessa maniera e allo stesso tempo. La bella ex modella ha ricevuto anche tanti auguri di compleanno perché da poco, ovvero mercoledì 9 giugno, ha compiuto 45 anni. Un bel traguardo per lei.

Hoara Borselli, la foto in bikini mentre legge il giornale

