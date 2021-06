Laura D’Amore relax in spiaggia, curve a visuale grandangolo: favolosa – FOTO

La web influencer strappa numerosi likes su Instagram e apre al sogno di mezza estate: semplicemente stupenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Tra le showgirl più attive sui social network certamente Laura D’Amore occupa una posizione importante nel cuore dei followers.

Da tanti anni a questa parte, Laura coltiva il sogno della sua vita, ovvero viaggiare, alla scoperta di luoghi mozzafiato. Lo fa per hobby, così per lavoro e con il suo sincero sorriso riesce ad intrattenere i passeggeri, mettendo così di buon umore.

La sua mansione principale, infatti è la hostess su diversi voli di linea dell’azienda aerea, Alitalia, che l’ha resa celebre tra gli inserti Gossip e non solo. Altro hobby d’eccellenza per la web influencer catanese è la frequentazione dei social, nei quali post appare sempre con una bellezza “acqua e sapone”, proprio come mamma l’ha fatta.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio, cosa ha pubblicato Laura su Instagram, tra lo stupore e la meraviglia dei suoi appassionati

Laura si gode il primo sole della giornata: sensualissima

