“Io qualunque cosa da te”, Federica Pellegrini il selfie e le sue forme – FOTO

Mostra un lato di sé decisamente sensuale la bellissima campionessa di nuoto che ancora una volta ha fatto breccia nel cuore dei suoi follower.

In queste settimane non ha occhi che per i suoi cuccioli. Federica Pellegrini continua le prove in vasca in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo ma l’attenzione quando è a casa è solo per i nuovi quattro pargoli nati dall’unione dei suoi bulldog francesi, Rocky e Vanessa.

Si mostra spesso nelle stories di Instagram insieme a loro mentre mostrano i primi passi. Una gioia per gli occhi ed il cuore che sta intenerendo molto i suoi fan all’ascolto in particolar modo perché dimostra il suo lato più umano nell’accudirli amorevolmente con tanta cura e passione.

Federica Pellegrini incanta con le forme in primo piano

