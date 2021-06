Miriam Leone sceglie di trascorrere una giornata al fresco, in montagna. Lei guarda sempre avanti, ma si distrae un po’ troppo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’ex vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia, Miriam Leone si sente davvero a casa, tra i dirupi vertiginosi della montagna.

Mentre molti hanno scelto il mare, come meta di destinazione per un weekend all’insegna del gran caldo, lei preferisce il sudore del trekking, sua grande passione sin da piccola. Così Miriam spende il tempo libero tra le meraviglie di Madre Natura.

Persino lei si confonde tra il verde naturale della cose e una bellezza, che qualcuno paragona alla Dafne di Apollo. Insomma, Miriam ha aperto gli occhi con l’intenzione di intraprendere la scalata al successo, proprio come è abituata a fare durante le registrazioni sul set, in qualità di attrice.

Ma andiamo a vedere i dettagli, di questa fantastica giornata tra gli alberi secolari e una bellezza che fa testo da sè

Miriam Leone alza lo sguardo e si distrae: i fan non si perdono proprio nulla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Dopo il successo al concorso più ambito di bellezza, Miriam Leone è entrata nel cuore dei fan e dei telespettatori, grazie alle sue impeccabili doti di recitazione.

Anche stavolta, l’attrica “Rossa” ha dato il meglio di sè, mentre spende il tempo per una delle sue più grandi passioni: il trekking. Miriam preferisce largamente la montagna al mare, anche nei periodi estivi.

La vip è in qualche modo abituata a sognare in grande e le scalate tra dirupi e percorsi ruvidi la incitano a dare il meglio di sè, proprio come nei film. In occasione di un weekend all’insegna del gran sole, la conduttrice sicliana si candida per un posto tra i migliori scalatori del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Durante il suo vertiginoso percorso la vediamo spendere una pausa con lo sguardo concentrato verso la luce del traguardo. In questa circostanza la ammiriamo in una posa scosciata, da far sognare tutti i fan ad occhi aperti. E voi invece cosa dite, ce la farà a raggiungere l’obiettivo?