Elisa Isoardi ha condiviso un nuovo scatto da Montecarlo in cui si è mostrata bellissima. Il suo look elegante e osé ha conquista i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi regina di Montecarlo? L’amata conduttrice ha partecipato al red carpet della XVIII Monte-Carlo Film Festival de la Comèdie, iniziativa realizzata da Ezio Greggio. Per l’occasione l’ex naufraga ha optato per un abito meraviglioso firmato Dolce&Gabanna.

Il capo nero ha messo in risalto il fisico mozzafiato di Elisa conquistando il tappeto rosso. Tempestato di brillanti, era composto da un corpetto in pizzo, dalla scollatura profonda, e da una lunghissima gonna in tulle le cui trasparenze hanno creato un gioco di vedo non vedo. Sotto l’abito si è intravista la lingerie nera indossata dalla Isoardi. Una scelta audace che ha permesso alla conduttrice di non passare inosservata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meravigliosa sirenetta”: Aurora Ramazzotti in bikini è un sogno d’estate – FOTO

Elisa Isoardi, il look del red carpet lascia senza fiato

Per vedere il look di Elisa Isoardi, vai su Successivo