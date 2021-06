E’ un’emozione non facile da sostenere con la giusta delicatezza quella vissuta oggi da Carlo Conti, che però si pronuncia in una dedica imperdibile.

Un susseguirsi di festeggiamenti in sole 48 ore per il fiorentino Carlo Conti che, dopo aver partecipato al sessantesimo compleanno dell’amico Paolo Bonolis e condiviso con i suoi fan su Instagram un ritratto di complicità fra i due nel corso della serata trascorsa assieme, il conduttore apre le danze ad una nuova ricorrenza importante.

Nove anni fa, il 16 giugno, lui e la costumista Francesca Vaccaro hanno mosso un passo decisivo per coronare, almeno inizialmente, il loro sogno d’amore. In occasione dunque dell’anniversario del loro matrimonio, il quale si affaccia ormai verso la prima decade, lo showman si è cimentato, come in una fiaba allo scoccare della mezzanotte, in una dedica emozionante.

Carlo Conti, sul perché di quel sì: la dedica emozionante

“16/6/2012 Nove anni dal nostro si“, è questa la premessa che utilizza in primis il conduttore: “nove anni dall’inizio della nostra famiglia” dunque, continuerà in seguito, per poi rinnovare la famosa promessa ancora una volta: “sempre e per sempre…“. E ancora: “Grazie amore mio“. Una dedica che si avverte sicuramente come molto essenziale ma che si appresta a divenire pregna di significato se accostata al meraviglioso ricordo da lui condiviso.

Carlo appare immortalato al fianco di Francesca a bordo di un’automobile sportiva dalla tinta blu notte. Entrambi sono felicemente circondati dagli affetti più cari e ritratti, ognuno di essi, in un momento di esultanza. L’istantanea è relativa al giorno delle loro nozze fa rivivere ad entrambi, come ai loro fan, quel passato mix di emozioni.

Ad aggiungersi fra i commenti vi saranno i complimenti ed i pensieri affettuosi di molti amici e fan della coppia televisiva. Fra alcuni sembrano spiccare quelli della storica conduttrice de “La Prova del Cuoco”, Antonella Clerici. “Auguri!!!!!😍 perfetti insieme da sempre e x sempre“, e poi di Caterina Balivo, che si riferirà invece con maggior attenzione alla sposa utilizzando un dolce vezzeggiativo: “una bambolina“.

