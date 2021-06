L’incantevole cantante italiana pubblica dei post sul suo profilo Instagram: tutto il web si è innamorato di lei…

L’8 giugno la Amoroso ha reso felici i suoi fan di Instagram con un post speciale: si tratta dello scatto mostrato nell’immagine sopra, in cui Alessandra abbraccia la sua amica e collega Emma Marrone.

La foto ha fatto emozionare l’intero Instagram, ricevendo più di 150.000 mi piace ed oltre 1.500 commenti, di cui la maggior parte sono apprezzamenti alla loro bellezza, congratulazioni al loro talento o complimenti al loro bel legame.

Vederle insieme suscita sempre molte emozioni: l’Italia le ama!

Meno di un’ora fa, invece, la bellissima trentaquattrenne ha condiviso uno scatto in cui posa da sola: siete curiosi di vederlo?

Alessandra Amoroso, tacchi a spillo come tocco di classe: la sua eleganza è unica! – FOTO

Circa mezz’ora fa la vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un post con la seguente didascalia: “Sono venuta mossa“. La cantante, infine, ha proseguito inserendo l’#fortunatour.

Alessandra indossa un top bianco a pois neri, un paio di pantaloncini di pelle ed i sandali con il tacco a spillo: il suo stile non teme rivali!

La Amoroso posa seduta sul ciglio della strada, con lo sguardo rivolto verso destra ed un’espressione super seria, ma spontanea, come fosse uno scatto rubato.

Anche il famoso Stash dei The Kolors ha apprezzato molto la foto, tanto da averle scritto: “Sei bellaaa!“.

Il post è già diventato virale, con più di 36.000 mi piace e circa 550 commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Sposami“, “Sei una dea“, “Ma quanto bella sei?“, oppure “Sei la bellezza in persona“.

La talentuosa cantante, conosciuta su Instagram come @amorosoof, è imbattibile: non ce n’è per nessuna!