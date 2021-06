“Mai lasciare sola una bellezza come te”, Jasmine Carrisi provoca in bikini – FOTO

Jasmine Carrisi seduce tutti in bikini, la sua bellezza è da standing ovation: i fan apprezzano la visuale stratosferica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Giovanissima e piena di talento, Jasmine Carrisi è pronta a rubare la scena ai genitori più famosi. Figlia di secondo letto di Al Bano Carrisi, la cantante è il frutto dell’amore fra quest’ultimo e la showgirl Loredana Lecciso. Jasmine, che è davvero la fotocopia della mamma, potrebbe facilmente competere con lei in quanto a bellezza.

Nata nel 2001, l’ex giudice di “The Voice Senior” ha un fratello minore, Al Bano Junior, dal quale non si separa mai. Jasmine, che ha deciso di seguire le orme di suo papà, ha pubblicato il suo primo singolo “Ego“ circa un anno fa, riscuotendo un enorme successo. Anche sui social, la figlia di Al Bano e Loredana sa perfettamente come attirare le attenzioni su di sé: l’ultimo scatto ha sconvolto i suoi migliaia di followers.

NON PERDERTI ANCHE —> “Io vorrei vincere te”, Melissa Satta delizia gli utenti con la sua proposta – FOTO

Jasmine Carrisi, in bikini è una vera bomba – FOTO

Per vederla, vai su Successivo