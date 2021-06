Carlo Conti e quel segreto nascosto: svelata la verità

Carlo Conti, quel particolare che svela un aspetto inedito del conduttore. La foto scopre il segreto tenuto nascosto, per la sorpresa dei fan

Tra i personaggi televisivi forse più amati di sempre, si contraddistingue sicuramente Carlo Conti, che ha prestato le sue abilità per svariati programmi, tanto da rendere difficile tenerne il conto.

Dagli esordi come conduttore radiofonico, fino alle esperienze televisive che lo hanno reso un volto imprescindibile della Rai, il conduttore vanta una carriera di raro successo. Presentatore storico di “L’eredità“, e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017, ha appassionato i telespettatori a tal punto di avere un esercito di fan, interessati anche alle sue vicende private.

Complice la sua simpatia e le ineguagliabili doti di intrattenimento, che oltre a renderlo un grande professionista, permettono di percepirlo come una persona semplice, nonostante la notorietà.

Infatti, lontano dai riflettori, Carlo Conti conduce una vita comune, condivisa con la moglie Francesca Vaccaro, sposata nel 2012. Un amore grande, come testimoniato dalle dolci parole dedicatele dal marito in un post su Instagram, che rivela un particolare dettaglio.

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE –> Amadeus, la rivelazione della moglie sorprende i fan: “Per me basta”

Carlo Conti, quel dettaglio svelato

Carlo Conti, volto della televisione tra i più importanti e amati, sta per tornare in onda nella stagione autunnale con l’acclamato programma “Tale e Quale show“. Trasmissione musicale, che vede la partecipazione di noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che si sfideranno nell’imitazione di celebri artisti, nella reinterpretazione dei loro brani. Proprio nella prossima edizione sono previsti nomi famosissimi, ma a catalizzare l’attenzione è tutt’altra notizia.

Fornita dal conduttore su Instagram, attraverso un post che coinvolge la sua vita privata, in una splendida dedica d’amore alla moglie Francesca Vaccaro. La foto pubblicata è del giorno più importante, quello del matrimonio, celebrato il 16 giugno del 2012. In occasione del nono anniversario, il presentatore coglie l’occasione per condividere uno scatto di quei momenti, che ritrae i due sposini nel classico saluto a bordo dell’auto da cerimonia dopo il fatidico “sì”.

“Nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre… Grazie amore mio“, queste le parole con le quali il conduttore celebra l’importante data, ringraziando la moglie per quanto costruito insieme, come la nascita del figlio Matteo nel 2014.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Ma il dettaglio che notano i fan è un altro, e riguarda proprio l’auto che li trasporta verso il loro futuro. Un particolare che svela la passione di Carlo Conti per le auto d’epoca, e per la precisione si tratta di una Fiat 500 nell’elegantissima tonalità del blu.