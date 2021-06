“Sexy”, Veronica Ferraro solo in reggiseno tira fuori la lingua: spettacolo – FOTO

La showgirl, Veronica Ferraro infiamma Instagram con una posa da capogiro. Al via lo spettacolo di sensualità.

Conosciuta come una delle fashion blogger più attive del panorama dello spettacolo, una divina, Veronica Ferraro accende l’entusiasmo dei followers di Instagram.

La showgirl ha ricevuto oneri e onori per la bellezza inconfondibile. Con il tempo ha saputo costruirsi il successo, attirando l’attenzione di personaggi monumentali nel campo dell’imprenditoria della moda, come Chiara Ferragni.

La neo mamma di Baby Vittoria ha contribuito ad “alleviare” i dolori della separazione con Giorgio Merlino, lasciato dopo ben nove anni di relazione. Il triste annuncio arrivò tramite social per bocca della diretta interessata, che da quel giorno non ha più conosciuto la parola “sofferenza” in amore.

Oggi Veronica è un’autentica amante della bella vita, incoraggiata dai fan di Instagram, dove è arrivata a contare oltre 1,3 milioni di followers. Particolare attenzione per l’ultimo scatto che ha suscitato enorme interesse per l’elevatissimo livello di sensualità

Veronica Ferraro solo per cuori forti: straordinaria

