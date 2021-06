“Che bomba” Anna Tatangelo, stivaloni e tuta super attillata – FOTO

Anna Tatangelo, in tuta super attillata e stivaloni, sorprende tutti. Il web in coro grida: “che bomba”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Appena un giorno fa Anna Tatangelo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram questa foto in cui appare in versione cow-girl sexy: sguardo intenso che punta all’orizzonte, cappello ampio scuro come la camicia che viene fatta scivolare dolcemente dalle spalle ed il reggiseno marrone con coppe che fa sognare chiunque la guardi.

La cantante originaria di Sora aveva lasciato degli indizi, utili a comprendere il significato specifico della foto: basta prestare particolare attenzione agli emoji usati ma un fan lo manifesta espressamente: “Lo sappiamo tutti cosa succede venerdì 🍹🍹”.

GUARDA QUI->Valentina Ferragni è bellissima con una gonna trasparente alla sfilata-FOTO

Anna Tatangelo, fuori ora: i fans non riescono a trattenersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

GUARDA QUI->Alessandra Gilioli, fan stregati dallo scatto bollente in auto- Foto

I fans non aspettavano altro, oggi la Tatangelo ha comunicato il fuori ora di Sangria, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album. Un progetto lavorativo che vanta la collaborazione con diversi artisti, Sangria è un feat. con Beba.

Le due appaiono bellissime in questa foto che le ritrae su un auto d’epoca. Nel post anche un pezzo di videoclip del singolo presentato in anteprima dove le due artiste sono più magnetiche che mai. La foto è ovviamente stata scattata nel backstage durante la registrazione del video che si preannuncia travolgente.

La hit è già rivendicata dai fans della Tatangelo come estiva e pronta per farli scatenare, in molti ad apprezzare la capacità di Anna di distinguersi dalle sue colleghe e la ringraziano per portare qualcosa di nuovo che animerà l’estate.

Periodo intenso per Anna Tatangelo ma la cantante trova sempre il momento per il figlio Andrea che ha raggiunto un traguardo importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Stai crescendo velocemente e con te lo faccio anch’io ☺️🥰 Ti amo tanto ❤️” le parole intrise di commozione per il figlio. Una foto bellissima, anche se non sono mancate anche in questo caso le polemiche, stavolta sul bacio in bocca tra Anna e Andrea.