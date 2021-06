“La perfezione”, Elisa Isoardi sta infiammando il web con una facilità disarmante: la 38enne incanta con la sua bellezza straordinaria.

Elisa Isoardi ha conquistato i telespettatori con il suo carattere forte durante il reality ‘L’isola dei famosi’. La nativa di Cuneo è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse: arrivata in Honduras nel corso della prima puntata, ha lasciato il programma dopo un brutto infortunio all’occhio. La 38enne oggi si è completamente ristabilita e ha svelato di aver perso ben 10 chili.

La sua trasformazione è stata incredibile e ha spaventato il pubblico da casa. La perdita di peso non deve comunque preoccupare: i concorrenti del noto programma fanno sempre i conti con la carenza di cibo e giorno dopo giorno perdono sempre più chili. Elisa, in ogni modo, ha incantato anche dagli studi televisivi e continua a farlo anche sul web. La classe 1982, anche oggi, ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando una fotografia strepitosa.

Elisa Isoardi, lo scatto ammalia i followers: che bellezza

La Isoardi non sbaglia più un colpo. Le sue fotografie da applausi che condivide sul profilo fanno sempre il giro del web. La conduttrice, questa volta, ha stregato gli ammiratori con un primo piano mozzafiato. La bellezza del suo viso illumina il mondo dei social network mentre le sue labbra a forma di cuoricino sono semplicemente irresistibili.

Nonostante la maglia sia piuttosto larga, il suo lato A spaziale manda comunque in visibilio la platea. Le forme della Isoardi sono davvero uniche e fantastiche. “Non hai ceduto all’eccesso della chirurgia plastica modificando i propri tratti come hanno fatto praticamente tutte. Resta così che sei un incanto“, ha scritto un utente tra i commenti.

Elisa è dotata di una sensualità non quantificabile: gli scatti dove sfodera scollature generose provocano tantissimi mal di testa ai “poveri” seguaci.