Laura D’Amore a bordo piscina, il bikini che sconvolge: pazzesca – FOTO

Laura D’Amore, la serie di scatti in bikini che manda il web in tilt. La hostess più sexy su Instagram sconvolge i fan in una forma fisica da infarto

Capelli biondi, occhi azzurri e forme da capogiro: Laura D’Amore ha saputo incantare i social fino a diventare famosa. La hostess di Alitalia ha sfondato nel mondo del web, totalizzando 792 mila followers in costante crescita.

Merito della sua straordinaria fisicità unita ai lineamenti armoniosi, e al fascino della divisa che rappresenta la ciliegina sulla torta, carta vincente del suo esplosivo successo. In molti infatti la definiscono la hostess più sexy d’Italia, e tale nomina le ha permesso di svolgere la seconda professione di influencer, prestandosi a importanti marchi che si servono della sua desiderata e invidiata immagine.

Dal background sicuramente particolare, la modella di origini pugliesi trapiantata a Catania è laureata in Comunicazione Internazionale, con Master in Pubblicità ed Eventi. Preparazione che ben si presta al suo ruolo, unita alla passione per i viaggi che da sempre anima il suo spirito, tanto da averne intrapresi alcuni importanti ben prima di volare per la compagnia aerea italiana. Intelligente, colta e affascinante, è anche irresistibilmente attraente, come dimostra in una serie di scatti in bikini in tutta la sua sensualità.

Laura D’Amore, una sirena a bordo piscina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore, la hostess più sexy d’Italia è sulla cresta dell’onda del successo, determinato da numeri eccellenti, che non solo la rendono un’influencer molto seguita, ma si vocifera la conducano a un futuro nell’ambito della recitazione. Indiscrezione tutta ancora da scoprire, a differenza della sua bellezza, svelata totalmente negli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

In un momento di relax trascorso a bordo piscina, sfoggia un bikini che esalta le sue curve procaci, per lo stupore di chi le osserva. Gambe toniche, addome scolpito, lato A mozzafiato: Laura D’Amore travolge con l’ineguagliabile avvenenza che lascia i fan senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Proprio come una sirena, il cui canto cattura in modo ineluttabile, il suo potere risiede nella sensualità, per un’irresistibile tentazione.