Tik Tok, “Chi non mi vuole così… non mi avrà così!” – VIDEO

Tik Tok è famosissimo per i suoi trend che da qualche anno intrattengono milioni e milioni di utenti: impossibile stare senza!

Il nuovo trend sta appassionando tantissimi tik toker, ma non solo: si tratta del famoso “Se non mi vuoi così… non mi avrai così“.

Questo format di video prevede, come suono di sottofondo, l’utilizzo della canzone ‘Mr. Saxobeat‘: il testo del brano sarà riprodotto a cappella nella prima parte e con la base nella seconda.

Inizialmente, fino a che la canzone non ‘prende vita’, bisogna aggiungere la scritta “Se non mi vuoi così…” mentre scorre un video in cui siamo in pigiama, struccate o appena sveglie.

Al contrario, nell’ultima parte, metteremo la frase finale della scritta, con sotto un video o delle foto in cui ci mostriamo preparate, truccate e pettinate.

Tik Tok infiamma il web con un trend speciale: tutti pazzi per questo nuovo format di VIDEO…

Il trend è stato molto apprezzato anche dai ragazzi, che non si sono tirati indietro ed hanno mostrato le loro foto pre e post preparazione.

Con il passare del tempo sono nate anche altre varianti, pur conservando lo stesso stile e lo stesso suono, ad esempio: “Cosa avevano i miei ex VS Cosa ha ora il mio fidanzato” (Utilizzando prima delle foto vecchie e poi quelle nuove, per sottolineare il miglioramento avvenuto negli anni); “La me prima della quarantena VS La me ora“; “Quando ci contattano i bravi ragazzi VS Quando ci contatta il bast**do che ci fa piangere“; …

Il trend è dunque molto facile da riprodurre e riesce a strappare un sorriso agli utenti che guardano il video: sono stati moltissimi i tik tok con questo format che sono andati virali!

Su una cosa dunque non c’è dubbio: se sei un/a tik toker non puoi non averlo fatto!