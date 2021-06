Tik Tok, il trend più amato dalle donne: “Mi rifiuto di…” – VIDEO

Tik Tok, conosciuto anche come Douyin in Cina, è un social network nato nel settembre 2016, ma che ancora oggi ci diverte con i suoi trend.

Sta spopolando su Tik Tok il trend che, nella prima parte, utilizza come suono la voce di una donna che dice: “Allora mettiamo in chiaro due cose: siamo nel ventunesimo secolo e io mi rifiuto categoricamente di cucinare, lavare e stirare per un uomo, ma…“.

In questa prima parte, il format di video prevede di avere come sfondo una o più foto personali, nelle quali ci si piace particolarmente oppure ci si sente molto belle.

Nella seconda parte, invece, il divertentissimo suono continua così: “Ma se quest’uomo.. se quest’uomo si presenta alla mia porta non avete mai visto questo video“.

Qui, mentre la voce parla, bisogna mettere le foto del proprio marito o fidanzato, oppure di un personaggio famoso che troviamo esteticamente affascinante.

Tik Tok e i suoi trend sono come una droga per gli utenti: impossibile farne a meno!

La voce che ha fatto ridere e divertire gli utenti di Tik Tok appartiene a Remya Perfetto: utilizzò il suono in un video in cui ricevette quasi 64.000 mi piace e più di 900 commenti. Nel tik tok il ragazzo per cui “avrebbe potuto anche cucinare, lavare e stirare nel ventunesimo secolo” è il famosissimo cantautore Harry Styles.

Questo format di video vuole dunque farci condividere con gli altri, in modo ironico e divertente, la nostra “crush” (quest’ultima parola è molto utilizzata sull’ormai ex musical.ly e si riferisce al ragazzo per cui abbiamo una cotta. Il ragazzo in questione può essere sia una persona che conosciamo, che un personaggio famoso, come un attore, un modello, un cantante, …).

Il trend più popolare tra le tiktoker è stato riprodotto anche da molti personaggi famosi, ad esempio Bianca Marchetti o Giulia Vitaliti.