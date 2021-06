Valentina Ferragni si mostra ne ”Il posto più bello” FOTO

L’influencer, sorella minore della più celebre Chiara, pubblica uno scatto che lascia estasiati tutti i followers. Immersa nella natura.

Valentina Ferragni ha pubblicato uno scatto che ha lasciato senza parole tutti i numerosissimi fans che la seguono.

Una bellezza inaudita, la più piccola delle Ferragni ha immortalato il momento mentre si trova distesa in un prato, avvolta dalla splendida natura, alle porte di Bergamo.

Ha trascorso una giornata nella fattoria Ferdi, dove ormai la famiglia Ferragni è di casa e dove le sorelle portano spesso in visita il piccolo Leone, figlio di Chiara e Fedez.

Una bellezza senza confronti

La bellissima Valentina ha deciso di ammaliare i suoi 3,9 milioni di followers con uno scatto senza eguali. Si trova nello splendido parco della Fattoria Ferdi indossando delle sneakers della Nike, una lunga gonna floreale e un top nero che fa da contrasto con i dettagli marroni della borsa e della cintura.

Un posto incantevole ‘Into the wild‘, così come scrive nella didascalia del suo post che riceve quasi 50 mila like in solo un’ora.

Anche sua sorella Chiara commenta con una serie di emoticon che dimostrano tutto il suo gradimento sulla scelta della sorella.

Si era parlato in questi ultimi giorni di una possibile lite tra le due sorelle per una questione professionale, ma queste indiscrezioni sembrano essere infondate considerando che Valentina e Chiara non perdono occasioni di mostrarsi affiatate e di supportarsi a vicenda riguardo ogni scelta professionale e personale.

Intanto i fans ringraziano per questa loro sinergia e per i post che condividono quotidianamente con loro.