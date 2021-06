Ritorno di fiamma tra Martina Miliddi e Aka7even? Spunta un’altra canzone per lei

Il cantante sulla sua pagina Twitter ha scritto un messaggio inequivocabile per la sua ex fidanzata, per poi cancellarlo poco dopo. Fan in trepidazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

La loro storia d’amore nata tra i banchi della scuola di “Amici” ha fatto sognare i telespettatori del talent di Canale Cinque. Martina Miliddi e Aka7even avevano fatto credere che la relazione sarebbe potuta proseguire anche al termine del programma ma così non è stato. La giovane ballerina siciliana ha deciso successivamente infatti di approfondire la conoscenza con Raffaele Renda con cui attualmente è insieme.

Nelle scorse settimane i due sono stati pesantemente criticati per essere usciti allo scoperto, tanto che Martina si è trovata costretta a rispondere a tono nella sua pagina Instagram: “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere (…)”.

Nel corso della sua partecipazione ad “Amici” Aka7even aveva deciso di dedicare alla giovane ex una canzone che ha fatto impazzire molti fan, “Mi Manchi”. Ora il cantante è tornato con un nuovo singolo per lei.

LEGGI ANCHE –> Era il volto di “Linea Blu”: la nuova vita del noto (ex) conduttore Rai

Aka7even ancora innamorato di Martina? Il messaggio in codice su Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip 6, il grande rifiuto. Alfonso Signorini incassa un clamoroso no

Qualche tempo fa Aka7even alla domanda di cosa provava dopo la rivelazione della storia tra Martina e Raffaele, aveva risposto: “Non me ne frega niente. Penso anche che loro debbano fare la loro vita, così come io faccio la mia”.

Forse però l’ultimo messaggio in codice che ha lanciato all’ex su Twitter ha l’aria di un ripensamento e di un nuovo tentativo per fare breccia nel suo cuore. “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Queste le parole scritte poche ore fa dal cantante sul social ma cancellate quasi immediatamente. Un nuovo singolo dunque che presto potremmo sentire esplodere nuovamente come il precedente, così carico di passione e nostalgia per un amore sfumato. Cosa risponderà stavolta Martina?