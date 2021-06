Maneskin, le loro FOTO estreme mandano in subbuglio i fan

I famosissimi Maneskin hanno pubblicato un post formato da sette foto scattate a Berlino, in Germania: semplicemente fantastiche!

Il gruppo musicale più amato di sempre è super attivo sui social, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 3,7 milioni di followers: il web li ama follemente!

Sul loro seguitissimo profilo condividono tutti i ricordi, i contenuti, gli spoiler, i concerti le novità riguardo il loro lavoro, che è anche e soprattutto una passione.

Le foto condivise nel post sono in bianco e nero: la prima immortala il noto Damiano David e la bellissima Victoria De Angelis seduti per terra, affianco a due sanitari. La bassista del gruppo ha un outfit estremo, che si compone di una maglietta a rete, con lo scotch che forma due “X” sui punti proibiti: il pubblico maschile, ma non solo, ha apprezzato molto il suo look.

Maneskin, la FOTO del secolo: tenetevi forte!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Nella seconda foto della sequenza, vengono mostrati i talentuosi Damiano David e Thomas Raggi mentre cantano e suonano; nella terza c’è Ethan Torchio alla batteria; nella quarta viene immortalata Victoria De Angelis mentre suona la chitarra; nella quinta si vedono il cantante e il chitarrista che suonano insieme lo stesso strumento e, infine, le ultime due immagini sono degli scatti rubati mentre continuano a fare musica.

Lo stile dei Maneskin, conosciuti su Instagram come @maneskinofficial, è sempre molto particolare, ma super apprezzato dal pubblico che cresce e si espande a vista d’occhio: la loro popolarità è di sicuro più che meritata!

Il post è stato sommerso da una valanga di like, condivisioni e riscontri positivi: sono stati, infatti, più di 700.000 i mi piace ed oltre 4.500 i commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti scritti in tantissime lingue, da moltissimi Paesi differenti.

Non c’è dubbio: è impossibile non amarli!