Il bikini di Eva lascia poco spazio all’immaginazione: il fisico e le curve della showgirl ungherese infuocano i social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La bellissima Eva ha abituato il suo pubblico a scatti infuocati dove mette in mostra il suo fisico marmoreo e il suo fascino irresistibile. La star ungherese, a volte, sembra voler sfidare sua figlia Mercedesz: il rapporto tra le due è ai minimi storici (in ogni intervista si punzecchiano a vicenda).

Con l’arrivo della bella stagione, la nativa di Gyor sta iniziando ad andare al mare e a indossare i micro bikini che mettono in evidenza le sue curve prorompenti. La sensualità della 48enne è più unica che rara: in tutto il mondo la star ungherese ha ben pochi eguali. Eva, poco fa, ha postato una fotografia da infarto immediato: il suo lato A è spaziale e ha catturato subito gli occhi dei seguaci.

Eva, il costume lascia poco spazio all’immaginazione: lato A devastante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

” Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita”, ha scritto nella didascalia sia in italiano che in inglese. Ogni volta che pubblica una fotografia sul web, l’ex attrice dei film a luci rosse riporta frasi profonde e/o massime di vita.

La 48enne è comodamente seduta sulla riva: il mare alle sue spalle è uno spettacolo, proprio come lei. L’attenzione è tutta rivolta verso il suo décolleté da capogiro: il bikini fa una fatica incredibile nel contenere le sue curve esplosive. Gli apprezzamenti, come al solito, non mancano. “Sei bellissima”, “Mozzafiato”, “Illegale”, “Sei la donna dei miei sogni”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Nonostante gli anni che passano, Eva è sempre una bomba seducente e le sue fotografie riescono sempre a catturare i followers. Qualche giorno fa, la showgirl ricordò a tutti di avere anche un didietro spettacolare.