La famosa scelta del tronista Andrea Damante lascia i followers senza parole, grazie ad uno scatto da urlo: semplicemente divina!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La meravigliosa GDL ha deliziato i suoi 4,9 milioni di followers di un post composto da sette immagini: si tratta di foto scattate al tramonto, in cui la favolosa esperta di tendenze posa con un outfit color crema.

Il post, in circa tre ore, è stato sommerso da una valanga di like, condivisioni e riscontri positivi: sono stati più di 86.000 i mi piace ed oltre 270 i commenti. Tra i messaggi degli utenti si legge: “Sei sempre stata di un altro pianeta, una Dea“, “Ma cosa sei mamma mia, strepitosa!“, “Ogni giorno più bella“, oppure “Che meraviglia della natura, il tuo sguardo uccide“.

Nella didascalia l’ex fidanzata del cantante Irama ha scritto: “Voglio vederti danzare come le zingare del deserto“.

Non c’è dubbio: la sua bellezza ti toglie il fiato!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Tu sei la più bella”. Giulia De Lellis abbronzata al tramonto – FOTO

Giulia De Lellis proclamata regina del web: i suoi nuovi post non finiscono qui… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mi lasci senza fiato”. Giulia De Lellis conquista i social in un istante FOTO

I post della De Lellis non finiscono qui: la bellissima influencer, che da pochissimo è diventata anche attrice e conduttrice televisiva, ne ha pubblicato uno pochi minuti fa, in cui non è sola…

Come si legge nella didascalia (in cui c’è scritto: “He’s here“), Giulia è in compagnia del suo fidanzato Carlo (chiamato semplicemente ‘lo dalla famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne).

Il post, che ha già avuto più di 50.000 mi piace e 100 commenti, è composto da sette immagini: si tratta di alcune foto scattate in una terrazza con vista mare.

Sotto agli scatti sono stati tantissimi i complimenti alla loro bellezza, al loro amore, al paesaggio: nonostante non manchi anche qualche critica, il post è stato super apprezzato dai fan!