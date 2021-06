“Tu sei la più bella”. Giulia De Lellis abbronzata al tramonto – FOTO

Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. Gli outfit pubblicati sul suo profilo Instagram hanno mandato in tilt i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dello spettacolo. Tutto è cominciato nel lontano e al contempo vicino 2016, quando decise di partecipare a Uomini e Donne per cercare l’amore. Non sapeva che più che l’amore avrebbe trovato se stessa e il mestiere che poi si è ritrovata a fare nella vita. Per lei è stato davvero un successo incredibile, nessuno prima d’ora aveva fatto così tanta strada se non Tina Cipollari che è diventata il noto personaggio che noi tutti conosciamo oggi. Giulia, invece, grazie al mondo del web si sta facendo strada molto più velocemente di quanto si potesse fare tanti anni fa.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo di Instagram al tramonto

La storia.con Andrea Damante non ha dato i risultati sperati ma sono rimasti davvero in buoni rapporti. Ad unirli c’è ancora Tommy, il cucciolo che hanno adottato insieme lo scorso anno poco prima di lasciarsi alla fine dell’estate. Ad oggi Giulia è felice con Carlo Beretta, che ha conosciuto proprio durante le ultime settimane della sua relazione con Andrea. Va tutto a gonfie vele, ma ciò che fa meglio in assoluto è la sua vita professionale: infatti al momento Giulia è in Spagna per le riprese di Love Island, di cui lei è conduttrice.

Il lavoro va benissimo, e tra una ripresa e l’altra Giulia si sta godendo anche il mare meraviglioso e il sole. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram è un incanto: con la pelle abbronzata e il suo sguardo intenso, ha augurato a tutti una buona serata.