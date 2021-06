Giulia Cavaglia la FOTO al ristorante con un outfit da paura

L’influencer Giulia Cavaglia ha condiviso uno scatto in cui appare meravigliosa seduta al ristorante con uno sguardo ammiccante

Giulia Cavaglia è bellissima su instagram nella sua nuova foto che la ritrae su instagram, seduta sul divano rosso velluto di un ristorante molto elegante. Si chiama Caveau Tradizioni e si trova a Milano. Ha mostrato dei piatti meravigliosi. Nella didascalia scrive:“Io sempre più felice davanti alla nouvelle cuisine”. Poi appare con la sua amica e collega Antonella Fiordelisi e scrive:”Quanto sei bella?”.

Giulia Cavaglia e la sua attività d’influencer

La Cavaglia sta facendo fruttare molto la sua attività di influencer. Gira sempre in luoghi magnifici e scatta foto da sogno con outfit meravigliosi. Ormai è una delle blogger più amate e apprezzate. Ogni cosa che indossa diventa iconica e in molti le chiedono dove poterla acquistare. Anche in bikini appare favolosa, anche se si nota l’intervento chirurgico che ha subito al seno per ingrandirlo. Recentemente è stata a Porto Cervo su uno Yacht da favola molto lussuoso. Ha fatto poi un giro in elicottero sorvolando la stupenda isola della Sardegna. Staremo a vedere quali saranno le sue prossime mete per le vacanze. Al momento si trova a Milano a vivere un pò di vita mondana e probabilmente a fare qualche impegno di lavoro. Ma l’estate è lunga e siamo solo all’inizio.

Tutti i suoi 537 mila followers scalpitano per vedere dove andrà. In quali luoghi magnifici e da sogno li porterà tramite i social. Al momento il suo lavoro s’incentra sui social infatti e nell’organizzare eventi che è una della sue passioni. Lei è infatti laureata in Marketing e Comunicazione e lavora anche come social manager e PR. In passato ha lavorato anche per una grande azienda nel settore Marketing. Ha anche frequentato un corso di Design della Comunicazione Visiva allo IED. Pertanto le sue competenze sono vaste e diverse.

Per lei la comunicazione è molto stimolante e poi ama tutto ciò che riguarda la fotografia, come si può notare dal suo profilo instagram. Le sue foto sono di qualità e sempre molto ben preparate. Il talento c’è e si vede. E ora lo usa per fare l’influencer.