Annalisa. La cantante di Savona sorprende tutti i fan con una notizia strepitosa. Si scatenano i commenti ma c’è qualcuno che è ancora scontento. Perché?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Stacanovista Annalisa. La cantante classe 1985 non si è fermata un attimo nel corso dell’ultimo anno. Il 18 settembre 2020 ha rilasciato “Nuda”, il suo settimo album in studio: tredici brani totali con la collaborazione di nomi celebri del panorama musicale come J-Ax, Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro.

Pochi mesi dopo ha strabiliato tutti con la sua partecipazione alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano inedito “Dieci”. Ha raggiunto il settimo posto nella classifica generale della kermesse ed è stato visualizzato oltre 15 milioni di volte sulla piattaforma YouTube.

Da quel momento l’ha travolta una pioggia d’impegni: una riedizione dell’album (“Nuda10”), contenente la canzone sanremese e altre cinque bonus track, tante partecipazioni in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive ma adesso è giunto il momento che tutti stavano aspettando.

Annalisa, finalmente i fan ricevono la notizia tanto attesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

S’intravede la fine della pandemia da Coronavirus che ha segnato lo stop forzato di tutti gli spettacoli dal vivo, concerti compresi. Finalmente quest’estate potremo tornare nelle arene, nei teatri e negli stadi per ascoltare i nostri beniamini preferiti.

LEGGI ANCHE —–> Tu; Emma Marone non riesce a dimenticarlo, i fan commossi; FOTO

Annalisa non manca all’appuntamento con i suoi fan e ha annunciato un tour in lungo e in largo per l’Italia. Ecco le prime date rilasciate con la nuovissima notizia di altre tappe, giunta direttamente dal profilo Instagram della cantante.

24 Giugno ROMA – PIAZZA DEL POPOLO – UEFA EURO 2020

23 Luglio VIGEVANO – CASTELLO SFORZESCO

24 Luglio ZEVIO (VR) – CASTELLO

27 luglio MONOPOLI (BA) – TINK TANK – Festival COSTA DEI TRULLI

30 luglio AZZANO DECIMO (PN) – FIERA DELLA MUSICA

31 luglio TRENTO – TRENTO SUMMER FESTIVAL

11 settembre CODIGORO (FE) – CODISHOW PARCO6 dicembre – FABRIQUE, Milano

7 dicembre – ESTRAGON, Bologna

9 dicembre – DUEL BEAT, Pozzuoli (Napoli)

10 dicembre – LARGO VENUE, Roma12 dicembre – VIPER THEATRE, Firenze

13 dicembre – HIROSHIMA MON AMOUR, Torino

15 dicembre – HALL, Padova

19 dicembre – DEMODÉ, Modugno (Bari)

GUARDA QUI>>>Amadeus, la rivelazione della moglie sorprende i fan: “Per me basta”

Tutta l’estate impegnata fino ad arrivare al freddo Dicembre. Annalisa non smette mai di stupire e nel frattempo imperversa nelle radio con il suo ultimo singolo che sa già di tormentone. Si tratta del brano “Movimento Lento”, realizzato in collaborazione con Federico Rossi. Il video è uscito solo 10 giorni fa e su YouTube ha già quasi 6 milioni di visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

I fan sono esplosi dalla felicità per la notizia di poterla finalmente riascoltare dal vivo. Qualche rammarico espresso dagli ammiratori, residenti non troppovicino alle tappe scelte: “Sono sempre qui che ti aspetto”, “Aspetto una data in Campania”, “Quando facciamo contenti i siciliani?”. Ci si augura altre date.