Emma Marrone è pronta a tornare all’attacco con il programma “X-Factor” insieme alla sua squadra. Si sente però la sua mancanza

“X-Factor” ha riaperto le porte per i nuovi giovani talenti ed Emma Marrone insieme alla sua squadra di colleghi è pronta ad accoglierli a braccia aperte. Come ogni anno entrare nel talent non sarà semplice, superare i provini non sarà di certo un gioco da ragazzi.

sono già due anni che la vittoria del reality va a due ragazze, nel 2019 Sofia Tornambene si è aggiudicata il premio con la canzone A domani per sempre, nel 2020 Casadilego ha conquistato il primo posto con Vittoria.

Emma Marrone a “X-Factor”: senza di lui non vale

Emma Marrone ha confermato per il secondo anno consecutivo la partecipazione al talent che la vedrà di nuovo giudice insieme alla sua squadra di colleghi. Con lei ci saranno, infatti, Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton.

L’edizione che sta per iniziare sarà diversa, per la prima volta dopo dieci anni Alessandro Cattelan non presenterà il programma. Il noto conduttore sarà impegnato con un nuovo show in diretta su Rai1. Ludovico Tersigni prenderà il suo posto, ma i fan non sembrano fieri e soddisfatti di questa scelta. Il ragazzo è un giovane attore conosciuto da tutti per aver lavorato alla serie tv Summertime.

Su Instagram intanto spunta la prima foto di una lunga serie, pubblicata da Emma Marrone, dove i giudici e il conduttore si presentano al pubblico sul web. Un bicchiere di vino è il giusto inizio. Tra i commenti in evidenza c’è un cuore dell’ex presentatore, già nostalgico, la cantante in risposta gli lascia un messaggio con scritto: “TU”.

Dieci anni non si dimenticano così facilmente, Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più intraprendenti degli ultimi tempi ma secondo la critica il suo sostituto non sarà da meno.

Per il pubblico è iniziato il countdown, manca sempre meno alla nuova stagione e come ogni anno X-Factor regalerà grandi emozioni ai telespettatori e tutti i fan che seguiranno il programma.