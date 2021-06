“Hai le curve giuste”. Wanda Nara in costume è un’esplosione di sensualità – FOTO

Wanda Nara. La showgirl e procuratrice sportiva è di ritorno da una suggestiva vacanza in Africa con il marito Mauro Icardi. Non si placa la sua voglia di sole e mare

L’attaccante Mauro Icardi, di nazionalità argentina, non è impegnato attualmente nella competizione dei campionati Europei di calcio. Questo gli ha permesso di fare le valigie e godere di un’anteprima di vacanze da sogno insieme alla moglie, la bellissima Wanda Nara.

I due hanno pubblicato sulle rispettive pagine social nella piattaforma Instagram immagini suggestive dei momenti trascorsi insieme nell’atmosfera paradisiaca di Zanzibar. Tra avventurosi safari, pasti luculliani e bagni in un mare cristallino, i due hanno decisamente suscitato l’invidia (benevola) di molti.

Wanda Nara ha sfoggiato completini succinti in stile animalier, mettendo in mostra il suo fisico da pin up: un sogno. Figli a casa e tanta voglia di relax. La vacanza è già finita. La stessa showgirl ha scritto: “Non si torna mai uguali da un viaggio rispetto a quando si è partiti. Non vedo l’ora di fare il prossimo”.

La coppia si appresta a fare una nuova avventura. Di cosa si tratta?

Wanda Nara. Dove ritroveremo presto lady Icardi?

Chiuso il campionato francese, una cosa è certa. Mauro Icardi lascerà la capitale oltralpe e dirà addio al Paris Saint-Germain. Il calciatore e la moglie non hanno mai nascosto di trovarsi meglio in Italia dove hanno acquistato casa.

Il nodo da sciogliere sarà scoprire dove precisamente faranno base. Archiviato il capitolo con l’Inter, sono tre i club nostrani che stanno corteggiando l’argentino: Juventus, Roma e Milan. Tre città diverse, quindi, fra cui scegliere.

Milano è già stato il loro nido. Preferiranno tornarci, vivere nella capitale o a Torino? Tutto è ancora in gioco.

Davanti a loro un’estate caldissima e il desiderio di divertirsi. Dopo la vacanza in Africa, a Zanzibar, Wanda Nara ha ancora l’energia giusta per godersi il sole e il mare. L’ultimo post, pubblicato a favore dei suoi (quasi) 8 milioni di follower, la ritrae in un fasciante costume da bagno coloratissimo, intenta a prendere la tintarella in una spiaggia dorata. “Spiaggia o deserto?” – chiede ai suoi fan. Poi la domanda si fa più piccante: “Accompagnato/o da un amico, dal fidanzato, dal marito o…” Quei puntini di sospensione nascondono tanta malizia.

Un follower le scrive, ammirato: “Sei una vera donna, con le giuste curve, non magrissima”. Apprezzamento anche da molti altri fan: “Succulenta”, “Super queen”, “Bonita”.