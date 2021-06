“Io non mi ricordo nulla”. Giulia Stabile e l’amarcord sul web. Arriva il SUO commento – FOTO

Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” è ancora sulla cresta dell’onda. Seguitissima sul suo profilo Instagram, si lascia andare alla nostalgia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile e Sangiovanni sono la coppia del momento: belli, giovanissimi, innamorati e super richiesti. Lui domina le classifiche musicali nostrane con “Malibù”, diventato già il brano simbolo dell’estate 2021. Lei gode ancora del suo trionfo al talent show di Maria De Filippi. La ragazza ha fatto la storia: è, infatti, la prima ballerina a salire sul gradino più alto del podio in ben venti edizioni di “Amici”.

La gioia è stata condivisa proprio con il fidanzato, Sangiovanni, arrivato al secondo posto dietro di lei. Tornati alla “vita reale”, sia la loro carriera, sia la loro storia d’amore, dovranno subire la prova del tempo. Cosa stanno facendo attualmente?

Giulia Stabile nostalgica, condivide momenti importanti con i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Recentemente Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati avvistati sulle spiagge di Fregene. Non è chiaro se si trovassero lì per fare uno shooting fotografico per un magazine o se, invece, fossero impegnati nelle riprese del videoclip del pezzo “Malibù”.

I fan erano felicissimi di aver avuto occasione di vederli di nuovo insieme. Dopo la fine del talent show “Amici”, il cantante è tornato al suo nido a Vicenza, Giulia, invece, risiede a Roma.

Chi volesse ottenere notizie freschissime sulla giovane coppia di talenti, può tranquillamente ricercare sui reciproci profili Instagram. Oggi la ballerina si è lasciata andare a momenti di tenerezza e nostalgia, pubblicando una serie di scatti che la immortalano durante varie fasi ed esibizioni nei lunghi mesi nella “scuola” di Canale 5.

“Ad un mese e qualche giorno dalla fine di tutto questo, oggi sblocco qualche ricordo. Voi ricordate tutti questi momenti? Il vostro preferito? Io non riesco a sceglierne uno, mannaggia a me” – scrive in didascalia.

I fan rispondono entusiasti: “Mi manca tantissimo vederti su quel palco”, “Non so scegliere”, “Ce ne fosse uno che non mi ha fatto emozionare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Tra tutti, però, spicca il commento lasciato proprio dal fidanzato, Sangiovanni, che ha vissuto in prima fila ogni istante proposto da Giulia Stabile: “Io non mi ricordo nulla” – scrive, accompagnando la frase con un’emoji divertente per sottolineare l’ironia.