Le Donatella, nuovo scatto social con terzo incomodo graditissimo dai fan- Foto

Le Donatella pubblicano un nuovo scatto social che i fan apprezzano particolarmente. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto delle due sorelle che non perdono mai occasione per condividere video divertenti e scatti provocanti con i follower. Ecco tutti i dettagli.

Le Donatella hanno pubblicato un nuovo scatto in dolcissima compagnia. Giulia e Silvia Provvedi hanno deliziato tutti i fan con una bellissima foto insieme alla piccola Nicole.

“Auguri all’amore che ti cambia la vita. Auguri all’amore che da un anno ci ha illuminato ogni secondo delle nostre giornate. Auguri all’amore nostro. Che tu possa sempre avere il meglio. 1 ANNO DI TE🎂😍❤️”, questa la didascalia che accompagna il post dove le gemelle fanno gli auguri di buon compleanno alla piccola.

L’amore di Silvia Provvedi con l’imprenditore Giorgio De Stefano: tutti i dettagli

Nicole è nata dalla relazione di Silvia Provvedi con Giorgio De Stefano, l’imprenditore figlio del boss Paolo De Stefano. I due si sono conosciuti dopo la storia d’amore della Provvedi con Fabrizio Corona. I due, però, a giugno scorso hanno dovuto dividersi perché Giorgio è finito in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.

Il successo delle due sorelle è cominciato con la loro partecipazione a X Factor dove sono state soprannominate “Le Donatella” da Arisa, vista la loro passione per la cantante Donatella Rettore.

Successivamente hanno partecipato anche all’Isola dei Famosi dove hanno dimostrato di avere un carattere forte e frizzante.

La storia d’amore di Giulia con il calciatore dell’Atalanta Pierluigi Gollini

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Giulia, è stata legata per tanto tempo a Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta. L’amore con il calciatore, poi, è giunto al termine.

Giulia è anche lei molto attiva sui social e non perde mai occasione per pubblicare scatti sul suo profilo social che è seguito da 1,5 milioni di follower. Non mancano mai foto provocanti, in intimo o in pose sensuali a cui i fan non riescono a resistere.

Non ci resta che attendere quale sarà il prossimo che le Donatella decideranno di condividere con i propri fan.