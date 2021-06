Nicole Minetti si è mostrata sui social in bikini lasciando i fan senza fiato. Dalla barca ha sfoggiato le curve esplosive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

Curve esplosive e abbronzatissima, Nicole Minetti si è mostrata immersa in uno scenario paradisiaco. In barca tra le acque cristalline ha sfoggiato un micro bikini mozzafiato.

Seguita da 34 mila follower, l’ex consigliera regionale, nonostante non abbia molti contenuti pubblicati sul suo profilo, conquista i fan in ogni foto condivisa. Classe 1985, nata a Rimini, il suo nome è molto noto al pubblico. Igienista dentale di professione si è poi lanciata nel mondo dello spettacolo come valletta in note trasmissioni.

Da “Scorie” a “Colorado Caffè”, conquista negli anni il pubblico con la sua bellezza mediterranea. La Minetti intraprende poi il percorso in politica. Famoso è il suo incontro con Silvio Berlusconi, all’epoca premier, avvenuto mentre stava lavorando in un stand di PublItalia come hostess.

Nel 2017 Nicole in politica candidandosi alle regionali della Lombardia. Dopo alcune difficili vicende giudiziarie, si è trasferita in America e poi ad Ibiza dove ha lanciato un suo brand di prodotti per il corpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Maestosa”, Federica Pellegrini in costume, ha un fisico travolgente: mondiale – FOTO

Nicole Minetti: fisico mozzafiato spiazza i fan

Per vedere il fisico di Nicole Minetti, vai su Successivo