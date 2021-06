La Yespica ha condiviso una serie di foto su instagram a bordo piscina in bikini, è favolosa e sensuale come sempre

Aida Yespica ha condiviso tre foto dove appare sensuale e bellissima su instagram a bordo piscina. Nella prima foto sale la scaletta della piscina e incanta con il suo fisico mozzafiato. Nella seconda foto è in posa come una sirena sul trampolino. In molti commentano le foto della showgirl scrivendo:”In caso non fosse caldo abbastanza, tu vai e alzi la temperatura anche di più”. E ancora: “Aida la più bella del mondo”.

Aida Yespica in vacanza in Croazia

La bella showgirl si trova in Croazia pre una vacanza rilassante. In uno scatto dove indossa un asciugamano ma rimane con le gambe scoperte e il decolletè in vista, scrive:”Prenditi sempre dei momenti di relax, per ricaricarti delle good vibes”. Lei sicuramente si sta rilassando in Croazia. Ma oltre a rilassarsi, lavora anche la showgirl. Prima di partire infatti ha scattato una campagna per Romeo Gigli con abiti elegantissimi e meravigliosi. La Yespica è tornata alla ribalta dopo il lungo periodo trascorso lontano dall’Italia. La showgirl infatti è andata via dall’Italia dopo la vicenda giudiziaria di Vallettopoli. Si è quindi trasferita in America per qualche anno dove ha sposato a Las Vegas Leonardo Gonzales, un avvocato concittadino. Infatti era originario del Venezuela come lei.

Il matrimonio però è terminato un anno dopo. Dopo Gonzales si è fidanzata con Roger Jenkins, anche quest’ultima storia è terminata qualche anno dopo. A quanto pare la showgirl non riesce proprio a stare sola. Ad oggi è fidanzata con l’imprenditore Giuseppe Lama. Ormai fanno coppia fissa da anni, ma non si sente mai parlare ne di matrimonio ne di figli. Lui era anche entrato nella casa del Grande Fratello Vip per salutare la fidanzata. La Yespica ha segnata il suo ritorno nel mondo dello spettacolo italiano proprio con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Da quel momento per lei si sono susseguita opportunità diverse. L’Italia l’ha sempre accolta a braccia aperte, e in questo paese lei è ancora una VIP.

Per questo motivo anche è tornata, per poter lavorare e mantenere suo figlio che purtroppo però è affidato al padre Matteo Ferrari con il quale vive in America. Non si vedono molto madre e figlio e la Yespica aveva detto in un’intervista a Silvia Toffanin, quanto soffrisse per questa situazione. Ma purtroppo al momento è così e lo ha accettato. Quando può passa del tempo col figlio Aron che ama tantissimo.