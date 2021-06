Cosa staranno combinano Ema Stokholma, Andrea Delogu e Stefano De Martino? Il loro Ménage à trois vi sconvolgerà l’esistenza.

Che la penisola stesse forse attendendo la giusta motivazione che desse realmente un senso a quest’estate 2021? Ci ha pensato Ema Stokholma assistita festosamente nelle ultime ore dalla più che irresistibile conduttrice Andrea Delogu e dall’umano quanto sorridente ballerino partenopeo Stefano De Martino.

Da un’idea che ha iniziato a prendere forma alcuni mesi fa, come racconta la Delogu in un post dedicato alla novità che appena segnato il suo esordio, fermentando fragorosamente nella mente dell’artista ed audace speaker, Stokholma. Ema oltre ai suoi ritratti ha dato vita ad un vero proprio capolavoro d’arte visiva e musicale, condiviso in fretta e nell’arco di in una sola giornata da molteplici celebrità sul web.

Leggi anche —>>> “Un sogno” Justine Mattera: impossibile resistere al suo lato segreto – FOTO

Ménage à trois, la provocazione dell’estate 2021 di Ema Stokholma, Delogu e De Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ema Stokholma (@emastokholma)

Potrebbe interessarti anche —>>> Stefano De Martino, presto in televisione: la decisione definitiva

Si tratta niente meno che di richiamo assoluto alla vita. A quella musica forse anche un po’ “tamarra” e un po’ alla Gigi D’Agostino. Una contemporanea citazione della Nouvelle Vague, rappresentazione di anticonformismo e di ben espressa libertà. Insomma, niente meno che la vera hit dell’estate. Un imprinting che non può far altro al momento che lasciar sognare i suoi ascoltatori e condurli inconsapevolmente a cimentarsi in una coreografia, ideata dallo stesso De Martino, che pare sia già divenuta virale su Tik Tok.

Dunque, se “les yeux jeux sont faites“, l’esordio di Ema nel mondo della musica con il suo nuovissimo singolo alla francese di “Ménage à trois” è senza dubbio un promettente inizio. Luci al neon, tanta adrenalina ed il tutto racchiuso in un viaggio in macchina metaforico che suscita infinita empatia. “Andate su Spotify (o dove vi pare) e cercate #Menageatrois di Ema Stokholma, imparatela a memoria e aspettate le 12 per vedere il videoclip“, aveva scritto la Delogu contagiata dal delirante entusiasmo della sua collega nonché migliore amica, ieri prima che il suo video iniziasse a scalare ufficialmente le classifiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“Se sfogliate il post ci sono i fuori onda, per farvi capire che la ragazza fa sul serio“. A sostenere la loro creazione, in maniera unanime, vi è anche la talentosa comica, reduce dal reality condotto da Fedez di “LOL- chi ride è fuori”: la romana Michela Giraud. Dunque, pare che non resti molto altro da fare se non festeggiare al giusto ritmo: “LA VOSTRA ESTATE E IL VOSTRO ESAME DI FRANCESE SONO SALVI!“.