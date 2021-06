Carolina Stramare sta mandando in visibilio i suoi followers con scatti vietati ai minori: la ragazza in costume è davvero un bel vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare è una donna davvero bellissima e super affascinante. La ragazza, non a caso, si è laureata ‘Miss Italia’ nel 2019. I suoi punti di forza sono sicuramente gli occhi dotati di una sfumatura davvero eccezionale e il suo fisico esplosivo. Ma, va detto, la nativa di Genova non ha praticamente punti deboli.

La classe 1999 sta sfruttando al meglio la vetrina dei social network. In questi giorni caldissimi di inizio estate, la modella sta pubblicando fotografie meravigliose: i suoi bikini sono mostruosi e mettono in risalto le sue curve illegali. L’ultima foto apparsa sulla sua bacheca ha mandato in subbuglio Instagram.

Carolina Stramare, bikini di colore bianco pazzesco: che fisico

