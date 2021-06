La Marconi ha condiviso una foto su instagram dov’è bellissima e sorridente indicando il quarto giorno di cure

Carolina Marconi è una donna forte e coraggiosa. Ce la sta mettendo tutta per mantenere il sorriso ed essere positiva nonostante la malattia e l’inizio della cura che le farà perdere i capelli e le comporterà molti dolori. Tuttavia era inevitabile per la sua patologia. Le è stato infatti diagnosticato un tumore al seno. Ha già provveduto a farsi operare rimuovendo la massa, ma è costretta a fare anche 6 mesi di chemio. L’ultima foto che ha condiviso su instagram è meravigliosa, sorride nonostante tutto ed è bella più che mai.

Carolina Marconi e il suo atteggiamento positivo verso la malattia

L’ex gieffiana qualche settimana fa a rivelato ai suoi followers di avere un tumore al seno. Dopo essersi operata e aver metabolizzato la notizia, ha dovuto iniziare il ciclo di chemio. Ha mostrato quindi che si è tagliata i capelli anticipatamente in vista della perdita totale del cuoio capelluto durante i mesi della cura. Sui social appare sempre con il sorriso e con tanta positività. Il suo atteggiamento può essere d’aiuto a molti malati. Si sta dimostrando una guerriera incredibile. Inizialmente non è stato così lo ha confessato lei stessa. Quando ha ricevuto la notizia è come se il mondo le fosse caduto addosso. Ha raccontato di essere scappata via dallo studio medico correndo e piangendo disperata al bar. Dopo poco però si è ripresa e ha cercato di capire come affrontare la situazione a gradi.

Le è stato suggerito di operarsi subito e poi le cure successive erano inevitabili. La donna che è seguita da 227 mila persone, cerca di portare la sua esperienza sui social e sopratutto porta speranza e positività. Sostiene infatti di continuare a fare la sua vita come prima tra lavoro e allenamento. Nel suo ultimo post da un aggiornamento ai follower:”Oggi sono passati 4 giorni dal primo mio ciclo di chemio terapia rossa, sono solo un pò stanchina ho condotto una vita tranquilla ho fatto i miei giretti ho lavorato e questo mi ha aiutato a distrarmi, stasera farò la mia 3 puntura, dolori muscolari, alle ossa ed alle articolazioni…. un pò di scossette…è una puntura bella tosta…beh io per la paura prendo sempre la Tachipirimna mezz’ora prima per cercare di prevenire dolori….

ora sto bene sto facendo un pò di ginnastica leggera senza esagerare, bevo due litri di acqua al giorno seguo l’alimentazione ferrea cercando di non sgarrare e sono già scesa di 2 kili. Non credevo con tutto il cortisone che ti gonfia ma invece volere è potere. Sto bene e sono sempre con il sorriso perché ho capito sopratutto che la vita è ancora più meravigliosa”.