Laura Chiatti: quello che non sappiamo sulla vita privata dell’attrice

Laura Chiatti è un’attrice molto conosciuta, moglie di Marco Bocci e mamma meravigliosa, conosciamo tutto sulla sua vita privata?

Laura Chiatti è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano per il suo talento e la sua bellezza. Una donna fine, una moglie e mamma splendida che condivide con la sua famiglia alti e bassi della sua vita pubblica e privata.

Accanto a lei da ormai tanto tempo c’è Marco Bocci, anche lui attore, i due si sono sposati nel 2014 e da sette anni sono una delle coppie più seguite.

Laura Chiatti: retroscena sulla sua vita privata

Seguita da un milione di follower, Laura Chiatti è solita condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata tra lavoro e figli. E’ una donna affascinante e di una bravura unica che però non ha mai messo al primo posto la sua carriera.

Per lei la prima cosa che conta è la famiglia, suo marito e i suoi bambini. Allo stesso tempo però è riuscita a fare tanta strada e a conquistare la fiducia del pubblico che da anni la segue e supporta.

Nel corso di un’intervista al Corriere della sera la Chiatti si è lasciata andare ed ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita privata. Da giovane ha vissuto nel pieno di insicurezze, era ossessionata dall’avere un seno piccolo ed ha spiegato: “Lo ritoccai dopo che dimagrii molto”.

Ha poi affermato di avere tante paure ed ancora oggi, nonostante le tante esperienze, è una paranoica insicura. Il suo più grande sogno? Fare l’attrice di teatro ma ha paura di non riuscirci. “La maternità mi ha raddrizzato e ho più paure rispetto ai miei due figli, Enea e Pablo – poi rivela – La maternità è il mio più grande successo”.

I fan so no estasiati da così tanta bellezza, talento e semplicità. Laura Chiatti con la sua naturalezza ha fatto centro a livello professionale e nella vita privata. Ora il pubblico non vede l’ora di vederla in nuovi progetti.