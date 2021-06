“Madre Natura”, Miriam Leone coperta solo da una foglia. Completamente senza veli – FOTO

Miriam Leone infiamma i social network con uno scatto epico e senza filtri: come non l’avete mai vista prima.

Standing ovation per la vincitrice del 69esimo concorso di bellezza, Miss Italia che non ha badato a sentimentalismi e ha messo in piedi un’opera d’arte di bellezza mai vista prima.

Uno spettacolo da capogiro per i sostenitori di Miriam Leone, particolarmente ispirata in questo periodo. L’estate per la showgirl è iniziata come “Dio comanda”, tra scatti memorabili e senza filtri.

Un sogno per ciascuno dei suoi fan, che hanno approfittato di un momento social da copertina, per i quotidiani gossip più bollenti. L’attrice catanese ha imparato finalmente a prendersi cura di se stessa, nei minimi dettagli.

Non a caso il suo appeal nazionale ha conosciuto un rialzo delle quotazioni di visibilità ed ora la bella e dolce Miriam staziona regolarmente nelle zone alte delle preferenze social

Miriam Leone quasi senza filtri su Instagram: rinascita ad alta temperatura

