Alessandra Amoroso si gode le sue vacanze intervallando momenti di relax ad appuntamenti di lavoro. Solo una settimana fa è salita sul palco insieme alla sua amica Emma Marrone che è in giro per l’Italia con il suo tour.

Gli allentamenti hanno reso di nuovo possibile gli eventi dal vivo e la cantante salentina non ha perso tempo. Affianco a lei ha voluto proprio Alessandra Amoroso con la quale di recente ha lanciato la canzone “Pezzo di cuore”, il loro primo singolo insieme.

Le due hanno ammesso che in questi anni le difficoltà non sono mancate e c’è stato un periodo in cui sono state molto lontane. “Non abbiamo mai litigato, questo va detto, ma è come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte”, ha sottolineato Alessandra. Oggi però è solo un lontano ricordo.

Alessandra Amoroso super sexy: si vede tutto

