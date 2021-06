Benedetta Parodi mostra su Instagram un fisico da fare invidia. Raggiante negli scatti della domenica ed i fan gioiscono

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, soprattutto per chi adora il mondo della cucina. Tra le prime a dedicarsi alle ricette in tv, la sorella di Cristina Parodi ha iniziato con la rubrica “Cotto e Mangiato” di Studio Aperto per poi passare a “I menù di Benedetta” arrivando nel 2013 al timone di “Bake Off Italia” in onda su Real Time.

Ben otto anni alla guida del programma e un apprezzamento che non muore mai. L’ultima sfida tra pasticceri si è conclusa nel dicembre del 2020 e per Benedetta è già tempo di nuove riprese per le prossime puntate.

Ogni tanto ci mostra qualcosa dal set come ha fatto ieri sera con due scatti meravigliosi e apprezzatissimi dai follower.

Benedetta Parodi, foto dal set: che bellezza

Benedetta Parodi bellissima e solare su Instagram. La conduttrice di “Bake off Italia” ci regala un paio di scatti dal set del suo programma per augurarci buona domenica ed è subito un fragoroso applauso da parte dei sui fan.

Esce da una vecchia Cinquecento l’esperta di cucina con un look casual ma anche molto sprint. Un fisico da fare invidia, outfit accattivante e una forma smagliante tanto da sembrare una ragazzina.

Top bianco che le cade sulle spalle e short a quadretti bianchi e rossi. Il pantaloncino è così corto che nel sedersi sale tutto su e lascia scoperte le meravigliose gambe della sorella di Cristina Parodi.

Capelli sciolti, rossetto rosso fuoco e un sorriso che conquista. Tantissimi i commenti da parte del web per queste due proposte che arrivano dal set del programma per il quale è impegnata. La conduttrice svela che la Cinquecento non è sua ma le piacerebbe averne una.

Oltre alla curiosità, anche tanti apprezzamenti per Benedetta che in queste due foto ha mostrato una forma fisica perfetta. Tra i tanti fan c’è chi la definisce “Pin up”.