“Brilli più delle stelle di notte”, Guendalina Tavassi illumina l’estate: che gambe – FOTO

La ex gieffina ha proposto due scatti in cui appare in tutta la sua magnificenza, bellissima in corto mentre sfodera tutte le sue carte.

Lentamente sta tornando alla propria vita di sempre la ex gieffina Guendalina Tavassi. Dopo lo scandalo delle foto private postate in rete, la separazione dal compagno Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli più piccoli, è stata l’ultima prova da superare per lei.

Pochi giorni fa era assieme al fratello Edoardo in Turchia per sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica alle sopracciglia, una sorta di lifting per mascherare i segni del tempo.

Lei proprio non vuole cedere alla chirurgia, nonostante la sua community la incoraggi da sempre a valorizzarsi di più al naturale. Vediamo gli ultimi scatti social condivisi che hanno ottenuto migliaia si like in poche ore.

Guendalina Tavassi lancia il messaggio più bello: “Goditi la vita”

