“Ballando con le stelle”, ha vinto la sesta edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la sesta edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di una donna bellissima: attrice e modella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝕚𝕝𝕝𝕪 ℂ𝕒𝕣𝕝𝕦𝕔𝕔𝕚 ~ 𝔽𝕒𝕟 (@millycarlucci.fan)

“Ballando con le stelle” imperversa nei trend degli ultimi giorni continuando ad interessare molto il pubblico di appassionati. Per la messa in onda del programma di Milly Carlucci manca ancora parecchio tempo ma i colpi di scena non mancano mai.

È di queste ore, infatti, la notizia che due prime donne di “Ballando” sono finite in tribunale. Si tratta di Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. Dopo una forte lite che avevano avuto nel 2017 in diretta su Rai 1, le due si sono scontrate faccia a faccia in udienza.

Come andrà a finire? Staremo a vedere, nel mentre ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni del programma. Vi ricordate chi ha vinto la sesta edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la quinta edizione: oggi è così – FOTO

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della sesta edizione: tutto su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Olivier (@veronicaolivier)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la quarta edizione: oggi è così – FOTO

La sesta edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Veronica Olivier e Raimondo Todaro che hanno conquistato il 60 % delle preferenze del pubblico.

Un’esperienza molto importante quella del talent di Milly Carlucci per la giovane Veronica che si è fatta conoscere al grande pubblico per aver interpretato Carolina, in Amore 14, il film del 2009 di Federico Moccia, tratta dal suo omonimo romanzo.

Dopo “Ballando” per lei diverse apparizioni in tv: da “Attenti a quei due – La sfida” fino a “Il bosco” miniserie di Canale 5 e il cortometraggio “Midnight” continuando a studiare e specializzarsi nella recitazione. È stata premiata, infatti, anche con la borsa di studio dell’HT Studio de Santis.

Negli ultimi anni Veronica non si è vista sugli schermi ma dal suo profilo Instagram si capisce che la passione per la recitazione, come quella per la moda, non l’ha mai abbandonata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Olivier (@veronicaolivier)

Oggi ha i capelli molto più corti rispetto agli anni passati, sempre biondissima, e rimane pur sempre molto bella.