La giovane ha detto addio all’isola con una serie di foto che ripercorrono la vacanza appena trascorsa assieme al fidanzato Paolo Ciavarro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

L’amore che l’influencer nutre per il fidanzato Pietro Ciavarro è evidente in ogni scatto o video postato dalla coppia. Conosciuti all’interno della Casa del “Grande Fratello” non si sono mai persi d’animo per la sostanziale differenza d’età, questo aspetto non è mai stato avvertito come un problema, anzi sono ogni giorno di più uniti e felici.

Nell’ultimo carosello di foto postate dalla Incorvaia, troviamo un saluto di addio commosso all’isola di Lampedusa che li ha ospitati nell’ultima settimana. Si tratta di un luogo a lei molto caro perché sua terra di origine dove anche i suoi genitori si sono innamorati.

Clizia Incorvaia saluta l’Isola dov’è appena stata in vacanza, condividendo foto e video con immagini da sogno, un estratto di ciò che più bello hanno vissuto.

LEGGI ANCHE –> “Che bellezza”. Giulia De Lellis in barca al tramonto incanta il web – FOTO

Clizia Incorvaia strega e stupisce: quanto amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Brilli più delle stelle di notte”, Guendalina Tavassi illumina l’estate: che gambe – FOTO

Mare cristallino, delfini, tuffi spensierati, cene romantiche e tanto amore. “Lampedusa ni videmu 👋🏻!!!” scrive Clizia per accompagnare questi ultimi scorci si una vacanza perfetta assieme a Paolo, dove ha realizzato anche dei bellissimi servizi fotografici nelle vesti di Brigitte Bardot.

Negli scatti lei indossa sempre bikini mozzafiato e gioielli della collezione Giora’ che con i loro colori sgargianti illuminano la sua pelle ambrata e calda.

Sorridono felici di un amore immenso, tanto che la sua community non può che confermare questa gioia che traspare in modo così naturale e poetico tra di loro: “Quanta felicità e serenità in questi scatti 💗”, “Innamorata di voi ❤️”, “Pazzesca 😍😍😍”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia ha già una figlia avuta con il precedente marito Francesco Sarcina, ma questo non ha impedito alla coppia di fare progetti per il futuro e pensare anche di avere dei bambini tutti loro.