“Temptation Island”, il cast è al completo: chi sono le ultime due coppie

Poco più di una settimana alla partenza di Temptation Island: completato il cast con la presentazione delle ultime due coppie di questa nuova edizione

Tutto pronto all’inizio della nuova edizione di Temptation Island che partirà il prossimo mercoledì 30 giugno. Filippo Bisciglia è pronto a raccontare il viaggio dei sentimenti delle sei coppie scelte per l’occasione, che approderanno insieme all’Is Morus Relais per poi separarsi. Chi si riunirà alla fine del percorso e chi, invece, deciderà di intraprendere strade separate? Fidanzati e fidanzate dovranno convivere per alcune settimane insieme a tentatori e tentatrici, ragazzi e ragazze single che proveranno a mettere i bastoni fra le ruote nelle loro relazioni. Dopo la presentazione delle prime quattro coppie ora il cast risulta essere al completo: ecco chi sono le ultime due coppie di questa stagione.

Cast di Temptation Island al completo: le ultime due coppie

Attraverso gli account social ufficiali, la redazione del reality ha iniziato a presentare al pubblico le coppie che si metteranno in gioco. Sono stati rivelati alcuni dettagli di queste e in particolare le problematiche che li hanno portati a partecipare. Chi per problemi di gelosia, come Valentina e Tommaso, chi per perdita di affinità come Jessica e Alessandro. Ci sono poi Manuela e Stefano, in cerca di una ripartenza dopo i tradimenti di lui, e Claudia e Ste, con i loro dubbi a un passo dal matrimonio.

Ora è la volta di Natascia e Alessio, la quinta coppia, che convive da due anni e mezzo. È lei a scrivere a Temptation Island a causa dei problemi nati in seguito a un notevole cambiamento che ha riscontrato nel suo fidanzato. “Ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti e vorrei fargli capire che non c’è nulla di male nell’essere me stessa“, afferma la ragazza. Dal canto suo Alessio afferma di non vedere più la compagna coinvolta nella relazione come un tempo. “È normale, ho messo un muro“, sottolinea Natascia. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro?

L’ultima coppia che va a completare il cast è quella formata da Federico e Floriana. La coppia sta insieme da due anni ed è Floriana a scrivere al programma. La fidanzata non si sente più corteggiata e pensa che ormai il compagno la dia per scontata. “Io quando ho certezze non faccio più quello che facevo prima, la donna è mia e non me la leva più nessuno“, controbatte Federico che afferma di essere pronto a mettersi totalmente in gioco. La coppia otterrà le certezze necessarie per intraprendere un futuro insieme o per loro sarà la fine?

Presentate al pubblico tutte e sei le coppie della nuova edizione del reality di Canale 5 ora non resta che assistere al loro viaggio nei sentimenti.