“Temptation Island”, presentate le prime due coppie: si prevedono scintille

Manca poco alla partenza di Temptation Island e sui social il pubblico sta iniziando a conoscere le prime coppie che parteciperanno al reality

È quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Temptation Island che prenderà il via mercoledì 30 giugno su Canale 5. Al timone ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia che accompagnerà le coppie nel tanto discusso viaggio dei sentimenti. I protagonisti sono già sbarcati nel villaggio dell’Is Morus Relais dove fidanzati e fidanzate dovranno vivere per alcune settimane separati. Saranno rispettivamente affiancati da tentatori e tentatrici che proveranno a mettere a rischio il loro amore. Chi riuscirà a uscirne più forte di prima e chi, invece, deciderà di porre fine alla propria storia? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po’, ma intanto iniziamo a conoscere le prime due coppie.

Presentate le prime due coppie di Temptation Island: le loro storie

Il pubblico freme dalla voglia di seguire l’avventura delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco in questa edizione di Temptation Island. A questo proposito sui social ufficiali del reality sono state presentate le prime due coppie che vedremo all’interno del villaggio. Ecco di chi si tratta.

Come annunciato in precedenza questa edizione sarà completamente nip, ovvero composta da persone non appartenenti al mondo dello spettacolo. La prima coppia è quella formata da Claudia e Ste, insieme da quattro anni e mezzo. I due erano in procinto di sposarsi nell’estate del 2020 ma l’emergenza sanitaria li ha obbligati a dover rimandare l’evento. Nell’ultimo anno le cose non sembrano essere andate bene, spiega Claudia, che scrive a Temptation Island con molte paure. Il compagno dal canto suo conferma il suo amore e promette di voler dimostrare alla sua fidanzata quanto siano serie le sue intenzioni.

La seconda coppia a essere presentata è quella composta da Valentina e Tommaso. Lei, donna di quasi 40 anni e lui, giovane ragazzo di 21. Stanno insieme da un anno e sette mesi e nonostante Valentina parli di “incastro passionale perfetto” la coppia sembra avere dei problemi. In particolare è lei a scrivere al reality in seguito a una gelosia definita patologica del compagno. “Ma è normale, mi sono scelto una moglie non una pischella” -afferma Tommaso- “non hai più 20 anni che ti diverti…“. Dichiarazioni che hanno già scatenato la reazione del pubblico.

Nei prossimi giorni si avrà modo di scoprire chi saranno le altre coppie che parteciperanno a questa edizione e i motivi che li hanno portati a farlo.