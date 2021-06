“Un quadro”, Costanza Caracciolo, la gonnellina è troppo corta: si vede tutto – FOTO

L’ex velina, Costanza Caracciolo prende i fan di Instagram alla sprovvista e regala loro un sogno: il dettaglio non sfugge.

Meglio conosciuta nel mondo dello spettacolo, grazie alla celebrità calcistica di Bobo Vieri, ex attaccante della Nazionale Italiana, Costanza Caracciolo ha sorpreso praticamente tutti, sui social network.

La coppia è una delle più affiatate sul web e in giro per la tv, ma il successo della showgirl risale agli anni della partecipazione a “Veline” di Striscia La Notizia. Con il passare degli anni, la dea bendata continua ad assisterla, fino al raggiungimento di diversi obiettivi della vita.

Da velina ecco la nuova showgirl, amante numero uno della moda e dei piaceri della vita. Non a caso, il suo appeal diventa tutto ad un tratto esponenziale da un punto di vista della crescita, portandola a diventare una stilista professionista del mestiere.

Oggi, Costanza si affida alle certezze per mettere in risalto il meglio del suo repertorio di bellezza. In questo caso si parla di una vacanza fin troppo relax per i gusti particolari dei suoi ammiratori

Costanza Caracciolo, una buonanotte così, mai vista prima: quasi da censura

