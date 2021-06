Giancarlo Magalli: tutto sull’addio del conduttore, ormai è ufficiale

Giancarlo Magalli è pronto a dire addio allo storico programma “I fatti vostri”, lo rivela in un’intervista dove si toglie qualche sassolino

E’ ufficiale: Giancarlo Magalli lascerà “I fatti vostri” e da settembre non tornerà più a condurre il programma storico che per più di venti anni ha guidato con le sue capacità. La decisione ha spiazzato il pubblico fedele che ora è curioso di sapere cosa succederà nella nuova edizione.

Il presentatore ne parla a cuore aperto in un’intervista a Fq Magazine dove rivela qualche dettaglio che non passa di certo inosservato. “E’ stata una mia scelta” ha rivelato, ma cosa c’è dietro?

Giancarlo Magalli dice addio e adesso?

Giancarlo Magalli non ha peli sulla lingua, ormai gli italiani dovrebbero saperlo. Infatti, nel corso dell’intervista rilasciata a Fq Magazine non si è tirato indietro ed ha risposto ad ogni domanda sul suo addio.

L’uomo ha deciso di abbandonare la flotta perché è stanco e il lavoro che c’è dietro a I fatti vostri è tanto ed inoltre la pandemia ha reso tutto più difficile. “Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono ventuno anni di fila. – ha rivelato – Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro”.

A quanto pare sarà Anna Falchi a prendere il suo posto. L’attrice torna in pista alle prese di un programma molto impegnativo. Saprà essere all’altezza? Il conduttore è incredulo ma resta vago e afferma: “Cosa c’entra la Falchi ai “Fatti vostri”? Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella prossima edizione e capire se l’attrice possa riuscire a centrare l’obiettivo. E’ una scommessa anche da parte della Rai che ha deciso di svecchiare il programma con la presenza di Anna Falchi e Salvo Sottile.