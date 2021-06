Carlo Conti: l’evento tanto atteso è arrivato, lei accanto a lui

Carlo Conti è pronto a tornare in televisione con un nuovo programma: Music awards sarà il suo prossimo lavoro, tutto sull’edizione

Carlo Conti è uno dei conduttori più gettonato degli ultimi tempi, per la Rai è ormai una garanzia e il pubblico lo segue ovunque. Si è fatto conoscere per il suo talento, la sua bravura e le sue ottime capacità comunicative.

“Tale e quale show” lo ha reso ancora più noto e i telespettatori non vedono l’ora di tornare a vedere uno dei programmi più divertente. C’è anche un’altra novità in serbo per lui: ecco di cosa si tratta.

GUARDA QUI>>>“Pin up” Benedetta Parodi shorts cortissimi e gambe in primo piano: una ragazzina – FOTO

Carlo Conti e Music Awards: cosa succederà

GUARDA QUI>>>“Ballando con le stelle”, ha vinto la sesta edizione: oggi è così – FOTO

A settembre Carlo Conti condurrà un programma insieme alla sua collega e amica Vanessa Incontrada. Stiamo parlando di “Music Awards” che andrà in onda su Rai 1.

Sarà un’occasione per esaltare il mondo della musica e dei lavoratori che rendono possibili concerti e spettacoli. Si tratta di un evento suddiviso in due serate, 9 e 10 settembre all’Arena di Verona. I due colleghi sono molto contenti di essere stati scelti e non vedono l’ora di dare vita alla meravigliosa avventura.

“Non mi sento la sua spalla, siamo alla pari, penso che dipenda anche da come ti poni. Nel nostro caso, poi, c’è stima reciproca – ha raccontato la presentatrice – ogni tanto fa un passo indietro lui, ogni tanto lo faccio io, senza bisogno di dirselo. Non serve parlare, va tutto in automatico”.

Anche Carlo Conti è entusiasta soprattutto perché l’evento possa essere un’occasione per far ripartire il mondo degli artisti e degli operatori che sono stati fermi per molto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Nell’attesa, il conduttore toscano è impegnato con “Tale e quale show” che andrà in onda prossimamente su Rai 1 con molte novità e nuovi protagonisti. Invece Vanessa Incontrada per il momento è sul set della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti. Ma gli appassionati di musica non vedono l’ora di seguirli sotto il cielo stellato dell’Arena di Verona.