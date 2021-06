Silvia Toffanin incredula, il cambiamento e la rivelazione: “Ho trovato..”

Silvia Toffanin incredula davanti al suo ospite. Quello che racconta ha dell’incredibile: lei è del tutto senza parole

Silvia Toffanin e il suo “Verissimo” sono, da un po’ di settimane, in vacanza ormai. La compagna di Pier Silvio Berlusconi dopo un anno intenso di lavoro, scandito dalle difficoltà date dal Covid, si concede il meritato relax e riposo. È stata beccata al mare sfoggiando un fisico eccezionale ed una bellezza che rimane nel tempo.

Lady Berlusconi è molto riservata e non ama stare davanti alle telecamere se non per il suo lavoro. In questa estate 2021 “Verissimo” manca e c’è anche chi rivede le puntate della passata stagione. Tra queste ce n’è una nella quale la Toffanin è rimasta del tutto sbalordita per il suo ospite il studio, un cambiamento inaudito.

Silvia Toffanin incredula, l’ospite la lascia senza parole

Silvia Toffanin del tutto sbalordita in studio per la rivelazione del suo ospite. Parliamo di Pierre Cosso, uno dei due giovani interpreti del film cult degli anni Ottanta “Il tempo delle mele”. Accanto a lui, sul set, Sophie Marceau sua compagna anche nella vita al tempo della lavorazione del film.

I due sono stati insieme due anni e mezzo: “Abbiamo girato il mondo per fare la promozione del film, dal Giappone all’Italia – ha raccontato Cosso – Poi ci siamo lasciati, siamo stati molto amici per anni e all’improvviso abbiamo interrotto i contatti. Sono i misteri della vita”.

Ma non è stato questo quello che ha lasciato di stucco la conduttrice. È il post e la scelta che l’attore ha fatto, dando una svolta decisamente forte alla sua vita. Un cambiamento inaudito: Cosso vive a Tahiti, qui ha trovato felicità e l’amore ma per ben 15 anni “Ho vissuto in catamarano – ha detto – da due anni sono diventato definitivamente ‘terrestre’”.

Ha fatto un giro intorno al mondo Pierre Cocco e ad oggi si dice felice perché quello che ha rappresenta esattamente quello che sognava. E con questo racconto l’attore francese ha spiazzato del tutto la Toffanin. Il suo cambiamento l’ha lasciata del tutto incredula.