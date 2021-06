La conduttrice è entusiasta di tornare sul piccolo schermo al timone di un programma tutto suo, ad accompagnarla un volto amico. Ecco di chi si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Nonostante le grandi aspettative iniziali, il suo “Game of Games” non è mai decollato. Simona Ventura ha visto svanire la possibilità di lanciare lo show che invece in America è uno dei programmi più seguiti di sempre.

Sembra però che le cose stiano cambiando per lei e anche se i pronostici la vedevano tra le possibili escluse alla conduzione il prossimo autunno, sembra che la Rai voglia ancora una volta affidarsi a lei.

Super Simo ha sorpreso tutti, regalando ancora una gioia a chi la voleva in prima linea con un nuovo spettacolo: “Finalmente ho raggiunto una pace dei sensi meravigliosa, e da quando sono contenta di quello che faccio sinceramente arrivano le proposte”.

“Per fortuna faccio tante cose, diversifico, per cui non ho questa ansia da telefono che non squilla. Sono molto tranquilla e serena: questi sono progetti nuovi, che mi piacciono molto”.

LEGGI ANCHE ——> Meghan e Harry, sempre più furiosi con la Royal Family. Povero Archie

Simona Ventura dovrà lavorare in coppia con una nota conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Romina Power racconta la sua drammatica verità su Ylenia: “Ero gelosa”

Il basso indice di ascolti di “Game of Games” ha costretto i vertici di Piazza Mazzini a sospendere la messa in onda ad aprile. Non hanno mai smesso di credere nelle capacità della showgirl, ma hanno pensato bene di affiancarla ad un altro collega per il suo ritorno in tv in autunno.

Si sta ancora definendo nel dettaglio la struttura del nuovo programma che però, secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog, dovrebbe trattarsi di un talk show in onda a mezzogiorno la domenica sempre su Rai 2. Uno show dal clima molto informale che ricorderà le prime edizioni di “Domenica In”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Ad affiancare stavolta Simona Ventura ci dovrebbe essere la collega Paola Perego, conduttrice molto amata della nostra tv. Sicuramente una presenza importante che permetterà una maggiore attrattiva per il nascente programma ancora allo stato embrionale.