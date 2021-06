Belen Rodriguez, l’esperimento funziona: distrutti tutti i pronostici

Chi ha vinto la gara di ascolti e share della serata di domenica 20 giugno 2021? Scopriamo insieme i dati, tutti i dettagli

Dopo la vittoria dell’Italia alla terza partita degli Europei, in onda su Rai1, come hanno passato la serata gli italiani e cosa hanno guardato in televisione? Nonostante la maggior parte dei programmi siano finiti e ci sia la pausa estiva, non è mancata la scelta.

Su Rai 1 Anna Foglietta nei panni di Nilde Iotti con il docufilm La storia di Nilde avrà conquistato il primo posto sul podio di ascolti?

Ascolti tv: chi è il vincitore della gara di share?

Colpo di scena per la televisione italiana, dopo tanto tempo Mediaset è riuscita vincere il primo posto della gara di ascolti e share. Canale 5, infatti, con Conta su di me ha conquistato 2.040.000 spettatori con uno share delll’11.7%. Anna Foglietta con la replica di Storie di Nilde su Rai1 si è aggiudicata la seconda posizione con 1.352.000 spettatori pari al 7.4% di share.

“Colorado” su Italia 1 con Belen Rodriguez ha conquistato 950.000 spettatori, 6% di share. Un risultato inaspettato per essere la replica, ma a quanto pare i telespettatori non si annoiano mai di seguirlo.

Ecco quali sono i dati dei restanti programmi e film andati in onda ieri 20 giugno 2021.

Rai2: Delitti in Paradiso 1.491.000 spettatori, 8% di share.

Rai3 “Kilimangiaro Estate” 985.000 spettatori con il 5.3% di share.

Rete4: Vendetta: Una storia d’amore 941.000 spettatori, 5.4% di share.

La7: “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?” 470.000 spettatori pari al 3.8%.

Tv8: il GP Francia di Formula 1 1.162.000 spettatori, 6.2% di share

Nove: Supernanny 365.000 spettatori con il 2.3% di share.

Questa sera gli Euro2020 faranno di nuovo compagnia agli italiani e su Rai1 sarà trasmessa la partita Finlandia- Belgio; su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Mr Wrong Lezioni d’amore. E voi avete già deciso cosa guardare?