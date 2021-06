Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Nel pomeriggio di ieri, in un tragico incidente stradale a Vermicino (Roma), un motociclista di 53 anni ha perso la vita. Ferite altre due persone.

Un morto e due feriti, questo il drammatico bilancio dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in via Mola Cavona nel territorio di Vermicino, tra Roma e Frascati. Secondo una prima ricostruzione, due moto ed un’auto si sarebbero scontrate, per cause ancora da accertare, nei pressi dell’ingresso di una villetta. Nel violento impatto uno dei conducenti delle moto coinvolte, un uomo di 53 anni, ha perso la vita. Feriti non gravemente l’altro motociclista e l’uomo alla guida dell’auto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale.

Roma, tragico incidente a Vermicino: motociclista di 53 anni perde la vita, due feriti

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 giugno, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in via Mola Cavona a Vermicino, frazione condivisa di Roma e Frascati.

La vittima è Rosario Arnone, 53enne originario di Pompei e residente a Rocca Priora (Roma). Arnone, secondo una prima ricostruzione, come riporta la redazione di Roma Today e la stampa locale, viaggiava in sella alla sua Suzuki che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra moto, una Ducati, ed una Dacia Duster. Un violentissimo impatto, avvenuto nei pressi di una villetta, che non ha lasciato scampo al 53enne.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di salvargli la vita: i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. Feriti non gravemente il conducente dell’automobile e l’altro centauro.

Intervenuti, oltre all’equipe medica, anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi per determinare con certezza la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro, difatti, come e per quali cause i tre mezzi siano entrati in collisione.